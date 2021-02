Ein Autofahrer hat am Dienstag auf der Bundesstraße 270 zwischen Langweiler und Grumbach (Kreis Kusel) einen freilaufenden Hunde angefahren. Wie die Polizei berichtet, konnte der Fahrer den Zusammenprall nicht mehr verhindern, das Tier habe plötzlich die Fahrbahn überquert. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Hund mehrere Meter entfernt in einen Graben geschleudert. Zwar konnten am Kühlergrill des Fahrzeugs Tierhaare entdeckt werden – am Auto entstand Sachschaden –, die Suche nach dem Hund blieb jedoch erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Tier, das als kniehoch mit glattem braun-schwarzem Fell beschrieben wurde, und dessen Halter, Telefon 06382 9110.