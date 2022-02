Bei einem ungewöhnlichen Vorfall mit anschließender Unfallflucht ist am Samstag eine Radfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 13.50 Uhr mit ihrem Rad auf der Bosenbacher Hauptstraße in Richtung Jettenbach unterwegs. Auf dem Gehweg habe eine jugendliche Spaziergängerin zwei angeleinte Hunde ausgeführt. Einer der Hunde sei dann auf die Fahrbahn gelaufen, woraufhin die Radfahrerin zu Fall kam. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte eine Zeugin den Vorfall bemerkt und der gestürzten Frau, die im Nachgang im Krankenhaus behandelt werden musste, wieder auf die Beine geholfen. In der Zwischenzeit habe sich die Spaziergängerin vom Unfallort entfernt. Da der Polizei auch die Personalien der Ersthelferin nicht bekannt sind, werden sowohl die Hundeführerin als auch die Ersthelferin gebeten, sich unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.