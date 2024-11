Die Frauen der HSG Schwarzerden-Kusel bleiben weiter unbesiegt. Im Auswärtsspiel beim ASC Quierschied II holte die HSG ein 26:26 (11:13)-Unentschieden. Ein verdienter Punkt, auch wenn der Ausgleich erst mit dem Schlusspfiff gelang.

Die Partie gegen Quierschied startete recht ausgeglichen, doch nach knapp zehn Minuten setzten sich die Gastgeberinnen auf 6:3 ab. Dann hatte die HSG in der Abwehr endlich die Achse Mitte und Kreis des ASC im Griff, und es begann eine Aufholjagd mit schnellem Spiel nach vorne und konsequentem Verwandeln der Chancen (6:6; 6:10). Das erste Tor gelang den Gastgeberinnen erst wieder nach zehn Minuten – in der 20. Minute zum 7:10. Die Spielerinnen der HSG konnten kurz vor der Halbzeit zwar sogar auf 9:13 erhöhen (26.), doch technische Fehler und eine ungeordnete Abwehr, nach einem Wechsel der HSG, wurden vom Heimteam genutzt, und dieses verkürzte auf 11:13 vor dem Halbzeitpfiff.

Auch die zweite Halbzeit war hart umkämpft. Quierschied glich in der 33. Minute zum 13:13 aus. Als die HSG in der 38. Minute beim 14:16-Zwischenstand eine Zwei-Minuten-Strafe bekam, sollte dies der Auftakt zum Führungswechsel werden. Und in der 42. Minute ging Quierschied mit 17:16 zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit in Führung. Mit der Umstellung der Heimsieben auf zwei Kreisspielerinnen im Angriff hatten die Akteurinnen HSG so ihre Probleme in der Abwehr.

Voreilige Abschlüsse und technische Fehler

Und im Angriff wurden zudem voreilige Abschlüsse und auch technische Fehler zum Verhängnis (19:16; 20:17; 22:20). In der 52. Minute glich die HSG allerdings zum ersten Mal wieder aus – 22:22. Torfrau Melanie Becker parierte erfolgreich einen Strafwurf, und im Gegenzug erhöhte Denise Freytag auf 22:23.

In der 53. Minute nahm die Heimmannschaft ihre letzte Auszeit und konnte anschließend durch einen Doppelpack auf 24:23 erhöhen (55.). Durch schnelles Spiel nach vorne mit zwei Toren in Folge stellte Anna Serbiné bis zur 56. Minute auf 24:25. Aber auch der ASC ging durch seine halblinke Spielerin erneut in Führung (26:25), und Torfrau Melanie Becker parierte erneut einen Siebenmeter.

Dritter Tabellenplatz mit 5:1-Punkten

In der 58. Minute nahm Trainer Peter Eckert seine letzte Auszeit und stellte sein Team ein. Die HSG hatte ihren letzten Angriff, und der Trainer der Gastgeber beschwerte sich lautstark über einen Freiwurf. Er wurde mit einer Gelben Karte bestraft und ließ es einfach nicht gut sein, darauf folgte eine regelkonforme Zwei-Minuten-Strafe. In den verbleibenden 30 Sekunden konnte Bianca Rohe einen Pass an Miriam Busch am Kreis spielen, die wurde gefoult, und es folgte ein Strafwurf, der nach Ablauf der regulären Spielzeit durch Miriam Busch verwandelt wurde.

Somit endete die Begegnung mit einem gerechten und verdienten Unentschieden. Damit bleibt das Team der HSG Schwarzerden-Kusel in der Handball-Bezirksliga des HV Saar auf dem dritten Tabellenplatz mit 5:1-Punkten.