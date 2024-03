Beim formstarken RW Schaumberg II hielten die Herren der HSG Schwarzerden-Kusel in der A-Liga Ost lange gut mit, gingen am Ende aber leer aus. Nach einem sehr körperbetonten Spiel verlor die HSG mit 19:24 (7:12).

Mit zwei Treffern schaffte die HSG sogar die frühe 2:0-Führung (3. Minute), in den folgenden sechs Minuten gelang dann aber kein Tor mehr. Die Mannschaft von Trainer Christian Jung hatte Pech im Abschluss und Probleme mit den groß gewachsenen Abwehrspielern des Gegners. Schaumberg drehte die Partie bis zur Halbzeit, so ging die HSG mit einem 7:12-Rückstand in die Pause.

Die ersten beiden Treffer waren wieder der HSG vorbehalten, dann bissen sich die Gastgeber zurück in die Begegnung. Schaumberg bekam nun ebenfalls Probleme im Torabschluss und so verkürzte Schwarzerden-Kusel auf 12:13 (40.). In der Folge wurde das Spiel ruppiger, was zu mehreren Zeitstrafen gegen die Heimmannschaft führte. Daraus konnte die HSG aber nur bedingt Kapital schlagen, immerhin gelang der Ausgleich zum 16:16 (49.).

Jetzt vier Heimspiele in Folge

Schaumberg setzte sich in voller Mannschaftsstärke aber erneut auf 21:17 (54.) ab. Anschließend gelangen der HSG nur noch zwei weitere Treffer, wodurch sie am Ende eine 19:24-Niederlage einstecken musste.

Die HSG Schwarzerden-Kusel verbleibt auf dem letzten Tabellenplatz. Nun folgen vier Heimspiele in Folge. Die nächste Partie steht am Samstag gegen die HG Itzenplitz II an (19 Uhr, Sporthalle am Roßberg).