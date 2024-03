11:8 lag die HSG Schwarzerden-Kusel zur Halbzeitpause gegen HG Itzenplitz II in Führung. Der Vorsprung wuchs auf fünf Tore, doch dann passierten Dinge, die nicht hätten passieren dürfen. Zum Beispiel, dass Igor Wolny seinem Team plötzlich fehlte.

Trotz langer Führung spielte die HSG Schwarzerden-Kusel in ihrem Heimspiel in der A-Liga Ost HV Saar gegen die HG Itzenplitz II nur unentschieden. Dabei verspielte das Team am Ende einen Fünf-Tore-Vorsprung und kam nicht über ein 28:28 (11:8) hinaus.

In der ersten Halbzeit, in der nur 19 Tore fielen, überzeugte die HSG Schwarzerden-Kusel mit einer guten Abwehrarbeit, tat sich im Angriffsspiel aber schwer, einen Vorsprung zu erspielen. Nach einem 6:5 zur Mitte der ersten Halbzeit konnte sie sich dann mit einem 3:0-Lauf etwas absetzen (9:5, 20. Minute) und ging schließlich mit einer 11:8-Führung in die Pause.

Zehn Zeitstrafen in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hielt Schwarzerden-Kusel die Führung konstant und erhöhte sogar auf 18:13 (40.). Die Partie wurde in dieser Phase immer hitziger, und der Schiedsrichter schien zeitweise die Kontrolle über das Spiel zu verlieren. Immer wieder unterbrach er das Spiel und verteilte alleine in der zweiten Halbzeit insgesamt zehn Zeitstrafen. Besonders schmerzlich traf es die Heimmannschaft, die dann die Disqualifikation von Igor Wolny hinnehmen musste: In der 52. Minute bekam er seine dritte Zeitstrafe.

Zu diesem Zeitpunkt lag die HSG komfortabel mit 24:19 in Führung und hielt den Fünf-Tore-Vorsprung bis zur 55. Minute (27:22). Durch zwei in Folge verworfene Siebenmeter und durch mehrere schnelle Tore von Itzenplitz schmolz der Vorsprung aber innerhalb von drei Minuten auf 27:26 (58.). Nachdem die HSG anschließend nochmals auf zwei Tore davongezogen war zog, erzielte Itzenplitz umgehend erneut zwei schnelle Treffer, glich damit eine Minute vor Schluss aus. Im letzten Angriff verpasste die HSG durch einen Fehlwurf das entscheidende Tor zum Sieg.

Acht Gegentore in den letzten acht Minuten

So muss sich das Heimteam mit einem 28:28-Unentschieden begnügen. In einem Spiel, in dem es über weite Strecken nach einem lang ersehnten Sieg aussah, schaffte die HSG es in einer sehr torreichen zweiten Halbzeit nicht, den Vorsprung zu verteidigen.

Von der Hektik am Spielende angesteckt, kassierte die HSG in den letzten acht Minuten acht Gegentore. Immerhin holte die Sieben von Trainer Christian Jung dabei einen Punkt, verbleibt aber weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Im nächsten Spiel zuhause gegen die SG Zweibrücken 4 (23. März, 19 Uhr, Sporthalle Roßberg, Kusel) hofft die HSG auf weitere Punkte.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller K., Müller M. - Bottelberger (1), Helling, Rohe (1), Wolny (9/2), Jung, Kusch (8), Zimmer, Hirsch (5), Scharwath, Hofrichter (4).