Mit einem 24:18-Auswärtssieg im letzten Spiel der Saison ist die HSG Schwarzerden-Kusel in der Tabelle der Handball-B-Liga Saar noch am Gegner HSG Fraulautern-Überherrn 3 vorbeigezogen und beendet die Runde auf Platz vier. Ausschlaggebend war eine starke erste Halbzeit (18:9) der Kuseler.

Zum Saisonabschluss stand für die HSG noch mal eine weite Auswärtsfahrt an. In der Sporthalle in Überherrn fanden beide Mannschaften etwas besser in die Partie als beim Hinspiel in der Vorwoche. Nach fünf Minuten stand es 2:3. Bis zur 20. Minute erarbeitete sich die HSG dann einen Drei-Tore-Vorsprung (9:6), welchen sie mit einem 9:3-Lauf bis zur Halbzeit auf 18:9 ausbaute.

Konzentration lässt nach

In Halbzeit zwei ließ dann aber die Konzentration der Kuseler Handballer merklich nach. Nachdem sie zunächst sogar mit zehn Toren geführt hatten (20:10, 33.), erzielten sie in den folgenden 19 Minuten gerade einmal zwei Treffer. So kam die Heimmannschaft immer näher heran und verkürzte bis auf 18:22 (51.). Da aber auch sie danach starke Abschlussschwächen zeigte und bis Ende des Spiels keinen Treffer mehr erzielen konnte, schaffte es die HSG, die Führung aus der ersten Halbzeit bis ins Ziel zu retten und gewann mit 24:18.

Die Kuseler Handballer beenden so die Saison mit 10:14 Punkten. Individuell ragten über die komplette Saison hinweg Igor Wolny (104 Tore) und Julian Kusch (95 Tore) heraus, die damit die ersten beiden Plätze der Torjägerliste der Liga belegen. Obwohl nur auf Rang vier wird das Team quasi „aufsteigen“. Denn in der neuen Saison gibt es keine B-Klasse beim HV Saar mehr, es wird künftig in der A-Klasse mit drei statt bisher zwei Staffeln gespielt.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller, Wittke - Wolny (10/2), Jung (3), Helling, Kusch (6), Hirsch (2), Zimmer, Hofrichter (2), Morgenstern (1).