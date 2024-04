Auch beim Heimspiel gegen die MSG HF Illtal III gelang den Herren der HSG Schwarzerden-Kusel kein Sieg. Die Mannschaft konnte nicht an eine gute Anfangsphase anknüpfen und verlor nach einem erneut guten Spiel mit 20:23 (9:13).

Beide Mannschaften hatten offensiv zunächst Probleme, ins Spiel zu finden, hüben wie drüben wurden beste Chancen liegengelassen. So fielen in den ersten fünf Minuten insgesamt nur drei Tore (1:2), im Anschluss konnte sich Schwarzerden-Kusel bis zur achten Minute durch vier Tore in Folge auf 5:2 absetzen.

Nun fand aber auch die MSG HF Illtal III ins Spiel und drehte den Spielstand mit einem 8:1-Lauf umgehend (6:10, 22. Minute). In dieser Phase haderte die HSG mit der Chancenverwertung und vergab einige hochprozentige Gelegenheiten. Bis zur Halbzeitpause erzielte die Heimsieben dann noch drei Tore, der Rückstand blieb aber konstant (9:13).

Bis auf 13:15 herangekommen

In Halbzeit zwei konnte die HSG den Rückstand schnell verkürzen und kam bis auf 12:14 (34.) sowie 13:15 (35.) heran. Da dem Heimteam in den folgenden 23 Minuten aber nur drei weitere Treffer gelangen (16:22, 58.), konnte es nicht von der guten Abwehrarbeit und einer starken Torhüterleistung von Kimi Müller profitieren. Immerhin betrieb die HSG zum Ende des Spiels noch Ergebniskosmetik und verkürzte auf 20:23.

So verbleibt die HSG Schwarzerden-Kusel auf dem letzten Tabellenplatz der A-Liga Ost, zeigte gegen den Tabellenzweiten MSG HF Illtal 3 wie bereits in den letzten Spielen zuvor aber eine gute Leistung.

Am Samstag Heimspiel gegen Alsweiler II

In den beiden verbleibenden Saisonspielen hoffen die Herren der HSG Schwarzerden-Kusel auf etwas mehr Glück und einen eventuellen Punktgewinn.

Das nächste Spiel steht für sie am Samstag, 13. April, gegen die Black Bulls Alsweiler II an. Es ist ein Heimspiel (20 Uhr, Sporthalle Roßberg. Kusel).

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller K., Müller M. - Bottelberger (2), Helling (2), Rohe (3), Wolny (9/3), Hinkelmann, Hirsch (1), Scharwath, Bornträger (1), Hofrichter (2)