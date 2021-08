Patrick Jacobi geht mit seiner „Klangfragment“-Reihe in die nächste Runde. Nach seiner „Soundwerkstatt“ Ende Juli im Kuseler Industriegebiet lädt Jacobi die Freunde elektronischer Tanzmusik für Samstag, 7. August, an den Ohmbachsee ein.

Die Open-Air-Veranstaltung unter dem Titel „Laketronic“ findet im Außenbereich des Loungecafé Lifetime in Gries, Bahnhofstraße 17b, statt. Von 14 bis 24 Uhr sorgen die DJs Bjoern Few (Klick Klack, Move, Tanzhaus West), Marc Gickel (Highkuna, Frankfurt), Schiffko (Klangfragment) und wie immer Veranstalter Patrick Jacobi selbst am Ohmbachsee für treibende Tech House- und Techno Beats. Jacobi hat vorgesorgt, falls Petrus den Feierwilligen nicht wohlgesonnen sein sollte: Der Außenbereich ist teilweise überdacht und es gibt große Schirme, unter denen die Besucher zur Not ein trockenes Plätzchen finden. Wer mitfeiern möchte, sollte sich die Tickets allerdings im Vorverkauf sichern. Wie Jacobi mitteilt, sind viele Plätze bereits vergeben, sodass es vermutlich keine Tickets mehr an der Abendkasse geben werde.

Info



Tickets gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) beim Online-Tickethändler Eventim (www.eventim.de) – einfach den Suchbegriff Laketronic eingeben.