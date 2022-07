Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst lädt für Donnerstag, 14. Juli, zu einem Tag der offenen Tür in seine Räume am Remigiusberg 10 ein. Im Haus ist das Gesprächscafé geöffnet. Es gibt Geschenkartikel vom Welthospiztag. Das Angebot des Caritasverbandes gehört zum Caritas-Zentrum Kaiserslautern, zuständig auch für die Dekanate Donnersberg und Kusel, das am vergangenen Freitag seinen 100. Geburtstag gefeiert hat.