Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst in Kusel bietet auch während der Corona-Krise Hilfe bei der häuslichen Pflege schwerkranker oder sterbender Menschen an. Angehörige oder Patienten könnten entweder direkt oder über Krankenhäuser, Ärzte oder Seelsorger Kontakt aufnehmen. „Die Hospizpflegekräfte machen sich dann bei einem Hausbesuch ein Bild von den Problemen, Wünschen und Erwartungen bei der Pflege“, heißt es in einer Presseerklärung. Der Dienst unterstütze Kranke und Angehörige je nach Bedarf bei der Vernetzung mit Ärzten, Pflegediensten oder anderen Einrichtungen und vermittele ehrenamtliche Hospizbegleiter. Eine Begleitung im Pflegeheim sei ist ebenfalls möglich. Der für den 12. März geplante Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen fällt dagegen aus.

Kontakt



06381 9961147

