Unter dem Motto „Hospiz für Vielfalt“ informiert der Hospiz- und Palliativberatungsdienst (AHPB) Westrich am 12. Oktober über seine Unterstützungsangebote für schwerstkranke Menschen. Außerdem lädt er an diesem Welthospiztag zu einer herbstlichen Wanderung mit kurzen Pausen zum Innehalten ein.

Der AHPB Westrich mit seinen 37 ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und -begleitern setzt sich seit 20 Jahren dafür ein, schwerstkranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg würdevoll zu begleiten. „In einer Gesellschaft, in der gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit an der Tagesordnung ist, gilt es Verantwortung zu übernehmen und Position zu beziehen“, betont Dorothée Weis, Koordinatorin des Hospizdienstes. „Die in der Hospizarbeit und Palliativversorgung tätigen Menschen stehen für eine offene, demokratische, pluralistische und solidarische Gesellschaft.“

Palliative Angebote lindern die Schmerzen und Beschwerden, damit die Betroffenen möglichst symptomarm am täglichen Leben teilhaben können. Die hospizliche Begleitung sorgt dafür, dass Wünsche und Bedürfnisse sterbender Menschen wahrgenommen sowie sie und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase unterstützt werden.

Bei einer zweieinhalbstündigen Wanderung, die Gerd-Walter Stephan, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Hospizdienst, führen wird, soll allen Interessierten ein Einblick in die Arbeit des AHPB Westrich ermöglicht werden. Diese startet am Samstag, 12. Oktober, um 14 Uhr am Eingangstor der Burg Lichtenberg. Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein, denn die Wanderung führt über unebenes Gelände, Wiesen und Felder. Bei Dauerregen findet die Veranstaltung nicht statt.

Alle Informationen und Wissenswertes zu hospizlichen und palliativen Angeboten gibt es unter www.dhpv.de.