Im Keller des Horst-Eckel-Hauses in Kusel ist am Donnerstag der neue Escape-Room eröffnet worden. Es handelt sich dabei um ein gemeinsames Projekt der Berufsbildenden Schule Kusel sowie des Trafo-Förderprojekts Westpfälzer Musikantenland. Unter dem Motto „Music is the key“ müssen die Spieler acht Rätsel lösen, um sich aus dem Raum „zu befreien“. Die Geschichte dazu spielt im Jahr 1904 und handelt von Musikern, die für eine Welttournee der Kuseler Wandermusikanten vorspielen.

