Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von logischem Denken bis hin zu deutscher Literatur – im Escape-Room zum Thema Wandermusikanten im Horst-Eckel-Haus in Kusel müssen die Teilnehmer unter dem Motto „Music is the key“ vielfältige Rätsel lösen.

Kusel hat ein neues Angebot für Jugendliche und Erwachsene: den Escape-Room im Keller des Horst-Eckel-Hauses. Rund 100 Schüler der BBS Kusel haben die Rätsel dafür