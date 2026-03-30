Die Freiwillige Feuerwehr Hoppstädten ist derzeit in der Garage des alten Dorfgemeinschaftshauses untergebracht. Nun soll ein neues Feuerwehrgerätehaus angebaut werden.

Der aktuelle Standort der Feuerwehr ist eng und veraltet, ohne Umkleiden und sanitäre Einrichtungen, und entspricht nicht mehr den geltenden Unfallverhütungsvorschriften. Über Jahre wurde ein neuer Standort gesucht.

Die Gemeinde hätte einen im Ort vorgezogen. Doch nun soll ein neues Feuerwehrgerätehaus mit einem Fahrzeugstellplatz sowie Sanitär- und Umkleideräumen an das Dorfgemeinschaftshaus gebaut werden. Es handelt sich um ein gemeindeeigenes Grundstück.

„Wir haben mit Bedingungen unser Einverständnis für den Neubau erteilt“, berichtet Ortsbürgermeister Eric Studt. Unter Bedingungen, denn: „Wir haben ein schönes Gemeinschaftshaus und das soll auch so bleiben.“ Die Gemeinde plant über das Regionale Zukunftsprogramm beispielsweise die Fassade zu streichen und die Dachrinne zu erneuern. Innen sollen die alten Elektrogeräte der Küche ausgetauscht und Präsentationstechnik angeschafft werden. Diese Arbeiten werden zu 100 Prozent gefördert. „Wir wollen Dinge voranbringen, bei denen die Öffentlichkeit auch sieht, wohin Gelder fließen“, sagt Studt.