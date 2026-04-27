Die Hopfenwanderung zwischen Schönenberg-Kübelberg und Brücken, die in den vergangenen Jahren immer am 1. Mai stattgefunden hat, fällt dieses Jahr aus. Laut Petra Würth von der veranstaltenden Firma Remix Events aus Waldmohr gab es eine weitere Auflage, die das Unternehmen nicht termingerecht habe erfüllen können. Weiter ins Detail möchte die Veranstalterin nicht gehen. „Ob die Hopfenwanderung nächstes Jahr wieder stattfinden wird, ist noch nicht sicher“, sagt Würth im RHEINPFALZ-Gespräch. Die Waldmohrer Firma hat in den vergangenen Jahren auch das Ohmbachseefest ausgerichtet.