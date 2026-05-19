Aline und Jan Christoffel führen seit 2019 eine eigene Imkerei. Was dabei alles beachtet werden muss und warum der Honig nicht vegan ist.

„Bitte kein Parfüm benutzen! Diverse Gerüche – sei es starkes Parfüm, aber auch Schweißgeruch – können die Bienen aggressiv machen“, lautet Jan Christoffels Anweisung. Er und seine Schwester Aline gehen seit 2019 in Hüffler einem Hobby nach: dem Imkern. Zur Imkerei war der Förster während seines Studiums gekommen. „Es gab einen Kurs rund um das Thema Imkern, aber der war leider immer sofort voll besetzt“, blickt er zurück. Also wurde er selbst aktiv. Zunächst begeisterte er seine Schwester für die Arbeit mit den Bienen. Dann mussten die theoretischen Grundlagen sitzen: Beim Bienenzuchtverein Kohlbachtal eigneten sich die Geschwister das nötige Wissen an, um mit drei Bienenvölkern an den Start zu gehen.

Wenn der 29-Jährige übers Imkern spricht, dann mit voller Leidenschaft; etwa wenn er den Unterschied zwischen den drei verschiedenen Bienenwesen – Arbeiterin, Drohne und Königin – erklärt. Beide Imker könnten stundenlang von ihrer Arbeit berichten, bringen sehr viel Fachwissen mit. Das ist auch wichtig, denn bei der Bienenzucht kann viel schiefgehen. So kann es beispielsweise passieren, dass die Bienen von der Varroamilbe, einem Parasiten, befallen werden. Der Einsatz eines Drohnenrahmens dient als natürliche Methode zur Bekämpfung der Milbe, da sich die Parasiten bevorzugt in der Drohnenbrut vermehren. Mit der Entfernung des Drohnenrahmens können die Milben gezielt vom Bienenvolk getrennt werden. Bei den Rahmen handelt es such um rechteckige Holzleisten, die in den Bienenstock eingehängt werden und den Bienen als Baugerüst für ihre Waben dienen, in denen sie Honig und Pollen aufbewahren oder ihre Brut aufziehen.

Es braucht viel Zeit und Platz

Im Lager stapelt sich – je nach Jahreszeit – alles Nötige an Zubehör bis unter die Decke, die Imkerei bringt jede Menge Aufwand mit sich. „Das kann man nicht mal einfach so nebenbei machen. Im Frühjahr und Sommer müssen wir zwei Mal pro Woche die Völker kontrollieren“, schildert Jan Christoffel. Neben viel Zeit braucht es viel Platz. Außer dem Lager benötigen die Geschwister nämlich noch einen Schleuderraum. Dieser ist eigens für das neue Hobby in der Scheune gebaut worden und ist komplett gefliest, um strenge Hygieneauflagen zu erfüllen. Links an der Tür steht die Schleuder, es gibt einen Wasseranschluss und Aufbewahrungsmöglichkeiten. Die Schleuder sorgt dafür, dass der Honig aus den Waben gewonnen wird.

Aline und Jan Christoffel unterwegs bei ihren Bienen. Foto: Lena Drumm

Aline Christoffel hat sich am Anfang nur in Schutzkleidung inklusive Gummistiefeln zu den Honiglieferanten gewagt. Inzwischen sieht das anders aus: „Man gewöhnt sich an die Stiche. Mittlerweile reagiere ich weniger stark darauf“, berichtet die Grundschullehrerin. Ihr Bruder Jan, der sich nur mit Schleier und Handschuhen als Schutz an den Bienenstand wagt, hat den Insekten eine Tränke gebaut. Denn bei anhaltender Trockenheit und Hitze können diese aggressiv werden.

Regional hergestellt, aber nicht vegan

Bunte Kärtchen am Bienenstock verraten mehr über die Bewohner, die bei guten Wetter meist schwer beschäftigt sind. Überall summt und brummt es dann. Das Kategoriensystem hat Jan Christoffel entwickelt, um den Überblick über seine Völker zu behalten.

Jan Christoffel schaut sich die Waben genau an. Foto: Lena Drumm

Immerhin haben die beiden Imker aktuell 15 Bienenvölker mit je etwa 30.000 Bienen. Diese erzeugen über das Jahr verteilt Frühtracht-, Robinien-, Linden- und Sommertrachthonig. Einen der gut 20 Kilogramm schweren Zargen – ein mit Rahmen gefülltes Stockwerk des Bienenstocks – anzuheben, ist keine einfache Aufgabe. Jan Christoffel nutzt seinen Stockmeißel, um Rahmen anzuheben und Bienen vorsichtig beiseitezuschieben. Hin und wieder werden dabei Bienen verletzt. „Das gehört dazu“, sagt der Hüfflerer. „Die Bienen sind beliebte Nutztiere. Weil leider immer wieder Insekten sterben, ist der Honig auch nicht vegan“, erklärt er.

Die Königin soll nicht in den Honigraum

Bei der Kontrolle der Rahmen kann man neben den kunstvoll gestalteten Waben auch die Königin erspähen. Wenn ihr langer, spitzer Hinterkörper sie nicht unter den Arbeiterinnen und Drohnen hervorstechen lässt, dann tut es die blaue Markierung, die der 29-Jährige ihr verpasst hat. Ein gelbes Absperrgitter im Bienenstock hindert die Königin daran, vom Brutraum in den Honigraum zu gelangen. Denn sie soll dort keine Eier in die Honigwaben legen, der Honig soll frei von Brut bleiben.

Dem Förster und der Grundschullehrerin fällt es leicht, ihre Arbeitsschritte zu erläutern, immerhin müssen sie diese sonst auch kindgerecht vermitteln. Aber nicht nur für Schüler erklären sie gerne, sondern auch auf ihrer Instagramseite @imkerei_christoffel. „Mein Ziel ist es nicht, einfach nur viele Follower zu generieren. Ich will über die Imkerei aufklären“, sagt Jan Christoffel – viel zu tun neben den Vollzeitjobs. Ein Blick in das Selbstbedienungslädchen, in dem man auch mit Paypal zahlen kann, zeigt, dass der Honig „100 Prozent made in und um Hüffler“ gut ankommt. Dort muss Aline Christoffel, die auch für die Gestaltung der Etiketten zuständig ist, wieder ans Werk: Der erste Honig des Jahres steht nämlich schon bereit.