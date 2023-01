„Honeller Hinkel“ picken spät. Doch waren Huhn und Hahn (Margot Haack und Uwe Mareczek) noch rechtzeitig angetrippelt, um das fröhlich-bunte Treiben in der Hohenöller Mittelgasse zu befeuern. Das Zelt war voll bei der Alternativ-Fastnacht der Vereinsgemeinschaft, die am Samstagabend statt in der Halle erstmals in „Latwerch-Gass`“ und Schulhaus feierte.

Sitzungspräsidentin Alexandra Osterritter hatte vorm Hühner-Gackern Kreuzritter Hans-Jürgen Reule noch rasch den Ortsschlüssel abgeluchst – „kein Problem, ich hab’ einen Ersatzschlüssel“, feixte der Ortsbürgermeister, der das „Schnapstaxi“ steuerte, Pullen voller Hochprozentigem im Rollator herumkarrte. Das kleine Programm bereicherten Norbert Jung und selbstredend die „Prosecco-Schnallen“, ehe in der Bar die Stimmung weiter stieg.