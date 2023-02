Bei der Stammholz-Auktion geht der Preis nicht nur nach oben – bei manch einem Stamm wird er auch schrittweise gesenkt. Am Ende findet jedes Naturstück einen Besitzer bei den Lauterecker Holzschnäppchen. Die Veranstaltung fand nun wieder am Waldrand und nicht online statt.

„190 Euro, 200 Euro, 210 Euro ...“, und schon ist ein weiterer Stamm versteigert. Erworben hat ihn Heike Röhrig. Die Holzkünstlerin ist am Samstagvormittag ebenso wie viele andere gekommen, um bei der seit 24 Jahren durchgeführten Holzauktion auf die angebotenen Holzstämme zu bieten. Zwölf davon gehören am Ende ihr. Mit der Motorsäge will sie daraus Skulpturen fertigen, die in ihrem Naturgarten in der Vorderpfalz einen Platz finden sollen.

Die Stammhölzer aus heimischen Wäldern, die hier angeboten werden, liegen schon eine Weile auf dem Holzlagerplatz Staudacker direkt an der B270 zwischen Heinzenhausen und Reckweilerhof. So konnten Interessenten in den vergangenen Tagen vorbeischauen und begutachten, welches Stück etwas für sie sein könnte. Nicht unbedingt perfekt und gerade sind die Stämme, sondern – wie beispielsweise ein ins Auge fallender Eichenholzstamm mit einer Wölbung – natürlich unvollkommen, und vielleicht gerade deshalb für Hobbyhandwerker und Künstler interessant.

Wieder am Waldrand statt online

Am Auktionstag ist viel los. Die Autos der Teilnehmer bilden eine lange Reihe von der Einfahrt bis zur Ausfahrt des Platzes – vereinzelt war nur am Rand der Bundesstraße ein Parkplatz zu finden. Es ist nun schon das 24. Mal, dass die Veranstaltung stattfindet, erklärt Gabi Kleinhempel, Leiterin des Forstamts Kusel. Sie übernehme seit 2017 die Leitung. In den vergangenen beiden Jahren wurde die Auktion wegen der Pandemie jedoch ins Internet verlagert: Submissionen konnten online abgegeben werden.

Nun konnten die Holzinteressierten wieder zum Lagerplatz kommen – wo es immerhin auch Glühwein und Wildbratwürste gibt. Kleinhempel kennt einige der Teilnehmer bereits. Interessiert an den besonderen Stämmen seien vor allem Kleinstkunden: Hobbyschreiner oder Hobbydrechsler etwa. Sie seien im Prinzip alle Klimaschützer, sagt die Forstamtsleiterin bei ihrer Begrüßung. Sie erklärt, dass Holz den aus der Luft gezogenen Kohlenstoff speichert. So würde jeder Käufer jenen Kohlenstoff erwerben und sozusagen weiter verwahren, um Kohlenstoffdioxid-Emissionen zu verhindern.

Hoch in der ersten, runter in der zweiten Runde

Die eigentliche Auktion übernimmt Werner Schramm vom Forstamt Kusel. Vom jeweiligen Startpreis aus wird in Fünf- oder Zehn-Euro-Schritten nach oben gegangen – bis nur noch eine interessierte Person die Hand oben hält. Der Name der Person wird dann von Pensionär Joachim May mit einer Sprühdose auf den erworbenen Stamm geschrieben. Ein „B“ sprüht er zudem auf, wenn das Holz von einem LKW abgeholt und zum Sägewerk Brücher nach Rathsweiler transportiert werden soll.

Nicht jeder Stamm findet im ersten Durchgang einen Besitzer. So geht es in die zweite Runde, in der Schramm nach und nach mit dem Preis nach unten geht, bis am Ende schließlich alle Laub- und Nadelhölzer nach etwa eineinhalb Stunden versteigert worden sind.