Erneut haben Unbekannte auf dem Kinderspielplatz in der Breitwies ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Zeugen haben der Polizei am Montag erneut Schäden gemeldet. Demnach hatten Unbekannte mehrere Holzpfosten aus dem Boden gerissen, beschädigt und dann in den nahegelegenen Bachlauf geworfen. Zuletzt wurde an Weihnachten eine rotes Graffito auf eine Spielplatz-Bank gesprüht. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de, entgegen.