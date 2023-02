Mitte Dezember gab es eine Vernissage, für Sonntag ist nun der erste Öffnungstag der Ausstellung „Holz und Malerei“ in der Winterbach bei Kreimbach-Kaulbach geplant. Ingo Wirth, Jürgen Kupfer und Abdel Nejjar laden alle Interessierten zum Ausstellungsbesuch ein.

Die Ausstellung „Holz und Malerei“ in der Winterbach bei Kreimbach-Kaulbach vereint Kunstwerke dreier Herren. Ingo Wirth und Jürgen Kupfer aus Niederkirchen präsentieren hölzerne Skulpturen, Abdel Nejjar aus Wolfstein zeigt seine Gemälde. Als Ausstellungsraum dient dem Trio, das sich „Die drei Kinschdler“ nennt, ein altes Sandsteingebäude an der B270 – von Kreimbach-Kaulbach kommend auf der rechten Straßenseite. Dort haben sich die „Kinschdler“ direkt gegenüber der Schreinerei Ortmann mühevoll eine Galerie eingerichtet. Maler Nejjar hat nicht nur die Westpfalz in seinen Bildern festgehalten, sondern auch verschiedene Reiseziele. Kupfer hat aus Buchseiten „Leseratten“ gebastelt, Wirth hat mit einem speziellen Brennverfahren ein schwarzes, flechtenartiges Muster in hellem Holz entstehen lassen. Dies mal als Beispiele.

Die Ausstellung soll vorläufig an den ersten beiden Sonntagen im Monat geöffnet sein. Los geht’s am Sonntag, 5. Februar, 13 bis 18 Uhr.