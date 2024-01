Neben der elektronischen Patientenakte und der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist das E-Rezept ein weiterer Schritt zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das E-Rezept wird in den Arztpraxen digital erstellt, signiert und an einen speziellen Server übermittelt. Von Versicherten kann es mit der elektronischen Gesundheitskarte, mit der E-Rezept-App auf dem Smartphone oder mit einem Papierausdruck, der die Rezeptdaten als QR-Code enthält, in Apotheken eingelöst werden. Das E-Rezept ist seit Anfang des Jahres Pflicht. Doch mehrere Apotheker im Kreis betonen, der Start ist recht holprig. Warum das so ist, lesen Sie hier.