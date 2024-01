Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Anfang des Jahres ist das elektronische Rezept verpflichtend. Der Start verlief vielerorts holprig, betonen mehrere von der RHEINPFALZ befragte Apotheker. Doch es gibt auch positive Stimmen.

Über große Probleme beim Handhabung mit dem E-Rezept klagt Ulrike Mayr von der Adler-Apotheke in Wolfstein. An einem Vormittag seien Internet und Telefon ausgefallen, sodass in der Wolfsteiner Apotheke