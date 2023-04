Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er gehörte zu den wenigen Juden aus Kusel, die der Ermordung während des Nationalsozialismus durch rechtzeitige Flucht entkommen waren: Rudolf Bermann wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden. In der Kreisstadt erinnert ein Stolperstein an ihn.

Geboren wurde Bermann am 10. Juli 1922 in der Gartenstraße 8 in Kusel. Nachdem ihm 1936 der Besuch des Gymnasiums wegen seiner jüdischen Herkunft untersagt war, absolvierte er eine Bäckerlehre