Der Ortsgemeinderat beschloss, eine Straßenlampe in der Hohlstraße zu versetzen. Wie Ortsbürgermeister Thomas Andes auf Anfrage mitteilte, ist die Lampe seit Jahrzehnten an einem älteren Bauernhaus angebracht. Das Gebäude habe lange leer gestanden. Der neue Besitzer habe sich entschlossen, das Hausdach zu erneuern, durch das die elektrischen Leitungen der Lampe verlegt sind. Für rund 1500 Euro soll nun eine neue Straßenlampe gegenüber des Hauses aufgestellt werden. Grund: Bei Störungen müsse man den neuen Hauseigentümer nicht um Erlaubnis bitten, um an die Leitungen zu gelangen.