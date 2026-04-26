Die gestiegenen Kraftstoffpreise treffen die Bürgerbusse im Landkreis. Warum die Organisatoren in den Verbandsgemeinden dennoch weiterhin positiv gestimmt sind.

Die durch den Iran-Konflikt gestiegenen Preise an den Zapfsäulen belasten nicht nur die Portemonnaies von Privatpersonen, auch die Betankung der Bürgerbusse wird teurer.

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wird das Projekt Bürgerbus derzeit zusätzlich von drei Sponsoren finanziell unterstützt: von der Kreissparkasse, der Volksbank und den Stadtwerken, berichtet Anita Fritz, Verantwortliche für den Bereich Organisation, Telefondienst und Fahrpläne. Die Nachfrage sei momentan so hoch, dass der Bürgerbus seit längerer Zeit an seine Kapazitätsgrenze kommt. Konkrete Aussagen zur finanziellen Entwicklung aufgrund der steigenden Benzinpreise könne sie aktuell nicht machen.

Zusätzliche Herausforderungen

Die hohe Nachfrage hat bereits Auswirkungen auf den Fahrplan. Fahrten zur medizinischen Versorgung genießen mittlerweile Vorrang. „Fahrtwünsche zu persönlichen Zwecken wie Einkaufen oder Besuche werden oft erst kurzfristig eingeplant“, erläutert Koordinatorin Fritz. Auf diese Weise versuche das Team, freie Kapazitäten möglichst effizient zu nutzen und gleichzeitig den dringendsten Bedarf abzudecken. Trotz eines Teams von mehr als 40 Ehrenamtlichen, darunter mehrere Kräfte für den Telefondienst, komme es ab und an vor, dass einzelne Dienste nicht besetzt werden können. Zusätzliche Helfer wären laut Fritz daher eine willkommene Entlastung für das Team. Positiv hervorzuheben sei der starke Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Dieser binde viele Engagierte langfristig an das Projekt.

In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal ist die Struktur ähnlich: Die VG trägt die Kosten und wird unterstützt von langjährigen Sponsoren wie der Volksbank Glan-Münchweiler und der Kreissparkasse Kusel. Die steigenden Kraftstoffpreise werden beim Bürgerbus-Team bereits konkret spürbar. „Die Tankrechnungen haben sich merklich erhöht“, sagt Karl-Heinz Schoon, der Projektverantwortliche. Zwar wurde bislang weder Angebot noch Konzept angepasst, doch zusätzliche Herausforderungen zeichneten sich ab.

„Unschöner Nebeneffekt“

Besonders ins Gewicht fielen derzeit durch Baustellen verursachte Umleitungen, sagt Schoon. Diese führten zu erheblichen Mehrkilometern und einem steigenden Zeitbedarf für einzelne Fahrten. „Hier müssen wir eventuell reagieren und noch mehr Fahrtwünsche zusammenlegen“, berichtet er. Die Nutzung des Bürgerbusses sei unverändert. Ein spürbarer Anstieg der Fahrgastzahlen sei im Oberen Glantal bislang nicht festzustellen.

Der Telefondienst ist ein Aufgabenbereich der Ehrenamtler, die sich für das Bürgerbus-Projekt engagieren. Archivfoto: Michelle Pfeifer

In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein wird die Situation ähnlich bewertet – allerdings werden klare Prioritäten gesetzt. „Der Bürgerbus ist eine freiwillige Ausgabe, auf die wir auch in Zeiten steigender Kraftstoffpreise nicht verzichten möchten“, sagt Alexander Grim, Fachbereichsleiter Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen. Daher würden die gestiegenen Kosten zwar registriert, aber bewusst in Kauf genommen. „Dass diese nun höher ausfallen, ist ein unschöner Nebeneffekt einer insgesamt angespannten Weltlage“, bewertet Grim die Situation.

370 registrierte Fahrgäste

Die Nachfrage nach Fahrten ist in der nördlichen VG in den vergangenen Jahren von rund 330 pro Monat im Jahr 2023 auf mehr als 400 Fahrten pro Monat im Jahr 2025 gestiegen, führt Grim aus. Aktuell nutzten etwa 370 registrierte Fahrgäste das Angebot regelmäßig. Der Nutzerkreis bestehe überwiegend aus Menschen, die bereits vor den Preissteigerungen auf den Bürgerbus angewiesen waren. Berufspendler spielen dagegen kaum eine Rolle, sagt Grim. Das liege wohl vor allem an den strukturellen Rahmenbedingungen: Der Bürgerbus fährt ohne festen Fahrplan und konzentriert sich auf das Gebiet der jeweiligen Verbandsgemeinde. Für Pendler mit starren Arbeitszeiten und Zielen außerhalb der Region ist das Angebot daher nur eingeschränkt nutzbar.

Besonders positiv stellt sich in Lauterecken-Wolfstein die personelle Situation dar. Mit mehr als 50 Fahrern und weiteren Kräften im Telefondienst verfügt das Projekt über eine vergleichsweise komfortable Ausstattung. Dennoch bleibt auch im Nordkreis die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher ein wichtiges Thema. Durch gezielte Aufrufe, Aushänge in den Bussen und persönliche Ansprache konnten in den vergangenen Jahren zusätzliche Helfer gewonnen werden.

Darf keine Frage des Geldes sein

Trotz der steigenden Spritpreise steht ein grundlegender Wandel des Angebots bislang nicht zu befürchten. Die Verantwortlichen betonen übereinstimmend die Bedeutung der Bürgerbusse für die Region. „Gerade bei uns im ländlichen Raum sollten Mobilität und die damit einhergehende Teilhabe nicht primär eine Frage des Geldes sein“, unterstreicht Alexander Grim.

Wie wichtig das Angebot für viele Menschen ist, weiß auch Karl-Heinz Schoon: „Der Landkreis Kusel hat als einziger Landkreis alle seine Ortsgemeinden mit einem Bürgerbus-Angebot angebunden. Nach wie vor sind gerade die älteren Menschen sehr dankbar für dieses für sie kostenlose Angebot. Das gibt selbstbestimmte Teilhabe und Unabhängigkeit.“