Odenbach ist öfter von Überschwemmungen betroffen. Vor vielen Jahren wurde deshalb ein Hochwasserschutzkonzept erstellt. Passiert ist seither wenig. Das soll sich ändern.

Hochwasser und damit verbundene Schäden sind nicht komplett zu verhindern, sondern nur zu minimieren. Das ist nach vielen Sitzungen, Workshops und Einwohnerversammlungen über die Jahre wohl den meisten Menschen in Odenbach bewusst geworden. Allerdings: Allein mit einem Hochwasserschutzkonzept, ergänzt um ein Starkregenmodul, ist gar nichts gewonnen. Jetzt endlich soll es vorangehen. Dafür müssen zuerst Ingenieurleistungen beauftragt werden, „sonst geht’s kein Stück weiter“, sagte Ortsbürgermeisterin Helga Becker.

Seit rund 14 Jahren sei man mit diesem Projekt schon beschäftigt, erläuterte sie und äußerte die Hoffnung, dass es 2026 endlich umgesetzt wird – zumal das nächste Hochwasser nicht ausbleiben wird. Schon immer ganz oben auf der Prioritätenliste steht die Wassergasse mit der Tür in der Ringmauer und dem Schacht davor. Doch bevor Arbeiten wirklich starten können, muss „einmal mehr“ Geld in die Planung investiert werden. Für die Ingenieurleistungen in Höhe von 18.060 Euro stehen mindestens 60 Prozent Förderung in Aussicht, sodass der Gemeindeanteil maximal 7224 Euro betragen wird.

Varianten mit Pumpe ist sehr teuer

Nur mit Berechnungen und Grundlagenermittlungen durch ein Fachbüro seien Förderungen für technische Maßnahmen zu erhalten, erklärte Marco Fleischhauer von der Verwaltung. Ohne diese Zuschussmittel – Standard sind 40 Prozent Eigenanteil der Kommune – ließen sich Projekte in dieser Größenordnung nicht finanzieren. Geplant sind unter anderem der Einbau einer Rückschlagklappe zu 13.000 Euro, drei Rückstau-Sicherungen zum Hauptsammler für 24.000 Euro, ein Absperrschieber im vorhandenen Schacht vor dem Ringmauertor für 8700 Euro. Eine Reduzierung der Überschwemmungsgefahr könnte die Auskleidung der Außentür in der Ringmauer bringen. Mit Hochwasserschutz-Platten würde es 10.000 Euro kosten, die Hälfte würde für U-Profile mit Dammbalken fällig.

Am wenigsten überzeugt scheinen die Ratsmitglieder von einem Pumpenschacht mit festinstallierter Pumpe, der mit 45.000 Euro teuersten Variante. Was tatsächlich umgesetzt wird, entscheide am Ende immer noch die Gemeinde, versicherte Fleischhauer. Die Haushaltsmittel seien begrenzt und so könnte der vorgeschlagene Pumpenschacht vielleicht gar nicht kommen und damit Geld gespart und Zeit gewonnen werden. Das Gremium vergab schließlich die Planungsleistungen. Man will dem Verfahren aber Nachdruck verleihen, da es bei dem beauftragten Ingenieurbüro immer wieder zu Verzögerungen gekommen sei. Der Erste Beigeordnete Jochen Buß schlug daher vor, den Planern eine Frist zu setzen. Ob das möglich ist, soll geprüft werden. Denn es seien auch Abstimmungen mit Behörden wie der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) notwendig.