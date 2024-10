Starkregen und Hochwasser treten immer häufiger auf. In der Kreismitte tut sich in Sachen Hochwasserschutz gerade etwas. Doch die Mühlen mahlen langsam. Pfeffelbach prescht nun voraus.

Ein gutes Jahr ist es jetzt her, dass die SPD-Fraktion des Verbandsgemeinderates Kusel-Altenglan einen Antrag in Sachen Hochwasserschutz gestellt hat. Sie hatte sich zuvor in ihrer Klausurtagung des Themas angenommen, war auf die saarländische Firma CER gestoßen, die ihr mobiles Wasserleitsystem daraufhin im Hauptausschuss sowie zuvor in Rammelsbach vor Ortsvertretern und Wehrleuten vorstellte. Der VG-Rat selbst stand dem System, das auf einer Wasserrückhaltung mittels Kunststoffteilen basiert, im Notfall Sandsäcke und somit Zeit und helfende Hände sparen soll, damals einstimmig positiv gegenüber. Die Einführung solle geprüft, ebenso weitere Sicherheitssysteme begutachtet werden, hieß es damals. Wofür sich der Rat ebenfalls verständigte: eine gemeinsame Besprechung aller Beteiligter, etwa der Feuerwehr und der Verwaltung, um weitere Fragen wie die Übernahme der Kosten zu klären.

Viel passiert ist seither offenbar aber nicht. Die Gemeinde Pfeffelbach hat sich nun entschieden, eigene Wege zu gehen, um in Sachen Hochwasser künftig besser gewappnet zu sein. Bei einer Ortsbegehung mit der Feuerwehr seien die Gefahrenpunkte besprochen worden, berichtet Beigeordneter Frank Aulenbacher, der für die SPD im VG-Rat sitzt. Er war es auch, der auf das mobile Wasserleitsystem der saarländischen Firma aufmerksam wurde, den Stein dazu ins Rollen brachte.