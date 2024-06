Ein Jahrhundertregen hat im Sommer 2016 Bäche bei Jettenbach anschwellen lassen: Hoher Sachschaden entstand an der Musikantenlandhalle, das Freibad wurde von schlammigen Wassermassen geflutet. Hochwasserschutz ist nicht einfach und teuer. Eine Maßnahme soll nun angegangen werden.

Bisher gibt es nur einen provisorischen Damm bei der Austraße in Jettenbach, von wo aus sich im Jahr 2016 die Wassermassen in Richtung Musikantenlandhalle, Sportplatz, Sportheim, Mehrgenerationenhaus sowie Freibad ergossen. Nun soll der Schutz im Südosten der Halle erhöht und verstärkt werden. Sollten Selchenbach und Rutzenbach durch extreme Regenfälle erneut über die Ufer treten, soll die Musikantenlandhalle nicht überschwemmt werden.

Diese 85.000 Euro teure Maßnahme umzusetzen, beschloss der Jettenbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Auf weitere Maßnahmen, die vom Planungsbüro Obermayer aus Kaiserslautern vorgeschlagen werden, wollten sich die Ratsmitglieder jedoch nicht festlegen.

Verstärkung des Damms nur ein Baustein

Bei den Hochwasserschutzmaßnahmen für den südlichen Bereich der Austraße sei die Ertüchtigung des Damms nur ein Baustein, erklärte Diplomingenieur Martin Theis vom Büro Obermayer dem Gemeinderat – von dem sich die Experten jedoch die effektivste Wirkung erhofften. Der Ingenieur zeigte sich zuversichtlich, dass mit den Bauarbeiten innerhalb eines Jahres begonnen werden könne.

Weitere Maßnahmen wie die Verlegung des Selchenbachs sowie der Ausbau der südlichen Austraße als Notwasserweg zielten darauf ab, das Hochwasser möglichst zügig in den Jettenbach abzuleiten. Mit dem Maßnahmenpaket solle vermieden werden, dass das Hochwasser den Sportplatz überflute und in das Becken des Freibads gelange. Das 2016er Hochwasser hatte unter anderem das Schwimmbecken geflutet, was eine größere Reinigungsmaßnahme und den kompletten Austausch des Wassers im Jettenbacher Freibad erforderte.

Neuer Rat soll über weitere Maßnahmen entscheiden

Die Ratsmitglieder waren sich darin einig, dass der Damm verstärkt werden muss. Doch sorgten die anderen vom Planungsbüro vorgeschlagenen Maßnahmen für längere Diskussionen, die zum Teil alles andere als in geordneten Bahnen erfolgten. Schließlich verständigte man sich darauf, dem zukünftigen Gemeinderat, der am 9. Juni gewählt wird, kein umfangreiches Investitionsprogramm zu vererben und erst mal nur den Damm anzugehen.