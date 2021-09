Normalerweise sind die Filialen der Bäckerei Scheidt sonntags geschlossen. Nicht so am 26. September, 7 bis 12 Uhr, in Kreimbach-Kaulbach und in Otterbach. Ein Brot, fünf gemischte Brötchen, zwei Berliner und eine süße Überraschung – zu zehn Euro gibt es die Fluttüte, nur die und nichts anderes an diesem Tag zugunsten von Bäckern an der Ahr.

Der Erlös geht an die Spendenaktion „Bäcker helfen Bäcker“ des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks. „Die haben zwei Mann vor Ort, um die jeweilige Lage einzuordnen“, berichtet Scheidt. Er ist sich sicher, dass alles Geld „eins zu eins“ dort ankommt, wo es gebraucht wird.

Die Idee für den Aktionstag kam den Scheidts im Urlaub im Allgäu. Sie hatten einen Fernsehbeitrag über den Spendenaufruf des Zentralverbands gesehen, darüber, dass viele Bäcker sogenannte Flut-Brote anbieten – ein Euro des Erlöses geht an die von der Flutkatastrophe betroffenen. Das könnte im normalen Geschäft untergehen, finden die Scheidts und haben sich deshalb entschieden, mal eine Extraschicht einzulegen: Die Nacht von Samstag auf Sonntag ist sonst die einzige, in der die Backstube ruht. Ab 2 Uhr wird es jedoch am 26. September emsig zu gehen – schon am Samstagnachmittag werden Sauerteig und Brötchen vorbereitet.

Arbeit ohne Lohn

15 von 85 Angestellten haben sich bereiterklärt, unentgeltlich zu arbeiten. „Es kämen auch noch mehr, aber das reicht“, sagt Scheidt. Er selbst will das Geld spenden, das die Angestellten in dieser (Zusatz-)Schicht verdienen würden. Sein Risiko – „wir haben null Ahnung, wie viel wir brauchen, wir haben ja auch sonntags nie geöffnet“ – werde etwas minimiert durch die „sehr großzügigen“ Spenden seiner Lieferanten, die Mehl, Zucker, Fett und mehr zur Verfügung gestellt haben.

Seit 123 Jahren gibt es die Bäckerei Scheidt, die mit ihrer Aktion dazu beitragen will, dass auch von der Flutkatastrophe geschädigte Bäcker im Ahrtal ihre Tradition fortführen können. Um in etwa abschätzen zu können, wie viel zu backen ist, würde Familie Scheidt sich über Fluttüten-Bestellungen freuen. Doch ist auch gerne gesehen, wer am Sonntag, 26. September spontan vorbeikommt.