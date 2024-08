Das Rothenfeldstadion in Waldmohr wird am Samstag zum Schauplatz eines sportlichen Glanzlichts: Beim „Next Generation Cup“ treten U-19-Mannschaften renommierter Fußballvereine gegeneinander an.

Das Turnier, das um 10 Uhr mit den Vorrundenspielen startet und ab 17 Uhr in die Finalrunde geht, verspricht hochklassigen Nachwuchsfußball. Mit dabei sind Talente des FC Homburg, Eintracht Trier, Wormatia Worms und des SV Waldhof Mannheim. Diese jungen Kicker repräsentieren Vereine, die in der deutschen Fußballszene bekannt sind und deren Nachwuchsarbeit seit Jahren Talente hervorbringt. Veranstaltet wird das Turnier von der ProSoc Academy aus Landstuhl, einem Unternehmen, das sich auf die Förderung des Jugendfußballs, insbesondere auf die Ausbildung amerikanischer Spieler, spezialisiert hat. Die Academy betreibt weitere Einrichtungen in Kaiserslautern, Ramstein, Stuttgart, Wiesbaden, Grafenwöhr und im italienischen Vicenza. Der VfB Waldmohr fungiert als Gastgeber und übernimmt die Bewirtung der Besucher. Die Veranstaltung verspricht spannende Spiele.

U17-Mädchen spielen nächste Woche

Ein weiterer sportlicher Höhepunkt steht bereits in den Startlöchern: Am 17. August richtet die ProSoc Academy erneut ein Turnier in Waldmohr aus – dieses Mal für U-17-Mädchenmannschaften. Schon im vergangenen Jahr hatte es in Waldmohr ein solches Turnier gegeben. Auch dieses Mal ist es hochkarätig besetzt mit Teams wie dem Deutschen Meister Borussia Mönchengladbach, dem Vizemeister TSG Hoffenheim, sowie Bayer Leverkusen, SC Freiburg und Eintracht Frankfurt. Internationale Akzente setzen Racing Straßburg und die luxemburgische Nationalmannschaft. Diese beiden Turniere bieten nicht nur eine Plattform für die Stars von morgen, sondern auch die Möglichkeit, hochklassigen Fußball zu erleben.