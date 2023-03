Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An zwei Tagen pro Woche werden Bewohner und Besucher in der Nähe der Kuseler Fußgängerzone künftig der Duft von frisch geröstetem Kaffee empfangen. In der Hintergasse 27 haben Heiko und Josefine Emser die „Kaffeerösterei Kusel“ eröffnet. Am Montag und Freitag wird Kaffee geröstet.

Kunden erhalten in der Kaffeerösterei Spezialitätenkaffee oder Espressomischungen zum Mitnehmen, vor Ort kann frisch aufgebrühter Kaffee probiert werden.