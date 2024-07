Der humorvolle Kino-Dokumentarfilm „Hiwwe wie Driwwe 2“ des Südpfälzer Regisseurs Benjamin Wagener kommt auch in den Kreis Kusel – nach St. Julian und auf Burg Lichtenberg. Beim Freiluftkino auf der Burg sind als Stargäste auch der Regisseur sowie der Pfalz-Experte Michael Landgraf dabei.

„Hiwwe wie Driwwe 2: Als ob emol ned gelangt hädd“ heißt der seit April in ausgewählten Kinos laufende Film, der nun als Freiluftkino am Samstag, 27. Juli, auf Burg Lichtenberg zu erleben ist. Den Film stellen Regisseur Benjamin Wagener und der Pfalz-Experte Michael Landgraf vor – an wahrlich passender Stelle: Ein Höhepunkt im Film ist der Besuch des Hauptdarstellers, des Musikers Monji El Beji von den Bands Fine R.I.P. und Woifeschdkänisch, beim Burgverwalter Andreas Rauch auf der Burg Lichtenberg, um Unterschiede in der Sprache und in der Mentalität zwischen Ost- und Westpfalz herauszufinden.

Den Vorgängerfilm „Hiwwe wie Driwwe“ sahen 2019 mehr als 20.000 Besucher auf der Leinwand. Während darin der US-Amerikaner Doug Madenford in die Pfalz reiste, um die Heimat und die Sprache seiner Vorfahren zu erkunden, geht im zweiten Teil der Pfälzer Monji El Beji mit dem Klapprad in der Pfalz sowie in Pennsylvania und Ohio der Frage nach: Wie lebt und redet man „hiwwe“ und „driwwe“? Er erlebt, wie sich Menschen mit Herzblut für ihre „Muddersprooch“ und Lebensweise stark machen. Neu entdeckt werden die fantastischen Tierwesen Elwetritsche, der Saumagen, der Weihnachtsmann und mehr.

Projektion auch in St. Julian

Pfalz- und Pfälzisch-Experte Michael Landgraf wiederum ist ebenfalls ein Protagonist im Film. Er hat in seiner neuesten Veröffentlichung, dem Pfälzisch-Band beim Duden-Verlag, auch die Verbreitung des Pfälzischen in der Welt dargestellt. Interviewpartner im Film sind neben ihm auch Kurt Beck, Christian „Chako“ Habekost und Thomas „Edsel“ Merz von Die anonyme Giddarischde.

Filmemacher Benjamin Wagener wird beim Kinoabend auf der Burg auch einen Ausblick geben, wie es mit der „Hiwwe wie Driwwe“-Filmreiheweiter geht.

Termine

„Hiwwe wie Driwwe 2: Als ob emol ned gelangt hädd“ läuft am 27. Juli auf Burg Lichtenberg, Einlass ist ab 20 Uhr, Filmstart sobald es dunkel genug ist. Karten gibt es nur an der Abendkasse.



Einen weiteren Kinotermin, ebenfalls als Freiluft-Kino, gibt’s am Samstag, 13. Juli, in St. Julian. Dort wird das Film auf dem Mehrgenerationenplatz präsentiert, wie die Kreisverwaltung mitteilt

.