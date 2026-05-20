Wenn in den wärmeren Monaten die Sonne von oben herunter brutzelt, kann ein schattiger Platz für Abkühlung sorgen. Bereits 2024 hatte der Kreisausschuss deshalb beschlossen, einen Teil des Geldes aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation – kurz Kipki – in die Beschattung von Pausenhöfen an Schulen zu investieren. Nun gab der Kreisausschuss einstimmig grünes Licht für die Auftragsvergabe der Tiefbauarbeiten, damit an sechs Standorten Sonnensegel gebaut werden können. Konkret sollen die IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr am Standort Schönenberg-Kübelberg, die Janusz-Korczak-Schule, die Realschule Plus und das Veldenz-Gymnasium in Lauterecken sowie das Schulzentrum und das Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel die Sonnendächer erhalten.

Die Gesamtkosten für Segel und Fundamente belaufen sich nach Angaben der Kreisverwaltung auf etwa 130.000 Euro, rund 107.000 Euro werden aus dem Förderprogramm bestritten. Insgesamt hatte das Land dem Kreis Kusel knapp mehr als eine Millionen Euro an Kipki-Mitteln bewilligt.