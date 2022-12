Die Kreisgruppe Kusel des Historischen Vereins feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums hat der Verein ein Buch herausgebracht. Worum es darin geht, erzählt der Vereinsvorsitzende Thomas Martin Pfaff im Gespräch mit Susanne Cahn.

Herr Pfaff, Sie haben vor kurzem das 70. Jubiläum des Vereins auf Burg Lichtenberg gefeiert. Wie kam es 1952 eigentlich zur Gründung des Vereins?

Die Gründung geht auf den damaligen Landrat Erwin Simon zurück. Im Heimatverein des Remigiuslandes hatte es schon einen Vorläufer des Vereins gegeben. Dieser war in den 1920er und 1930er Jahren aktiv, hat aber den Krieg nicht überstanden.

Viele befassen sich im Verein heute mit Ahnenforschung, richtig?

Das kann man so nicht sagen. Ahnenforschung ist nur ein Steckenpferd einiger Mitglieder. Der Historische Verein hat vor allem die Geschichte des Landkreises Kusel und seiner Orte im Blick.

Und was tun sie noch?

Wir unternehmen Exkursionen und organisieren Vorträge. Es gab schon spannende Mehrtagesfahrten – auch ins Ausland. Inzwischen kooperieren wir bei Mehrtagesfahrten mit der Kreisvolkshochschule. Viele Fahrten führen aber auch in die nähere Umgebung in der Pfalz, ins Saarland oder in den Hunsrück. Für kommendes Jahr planen wir unter anderem eine Exkursion nach Baumholder ins Museum Goldener Engel. Und es soll wie in den vergangenen Jahren auch eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Verein für Landeskunde im Saarland und dem Historischen Verein Kaiserslautern geben. Im Dezember findet der Jahresabschluss gemeinsam mit den Familienforschern statt.

Und wie sieht es mit den Nachwuchs-Historikern aus?

Der Verein lebt durch die Mitglieder. Zur Zeit sind wir etwas mehr als 90 Mitglieder. Sehr intensiv hat sich im Verein Hartmut Stepp engagiert, der unseren Verein jahrzehntelang geleitet hat und heute Ehrenvorsitzender ist. Unsere Koryphäe ist natürlich mein Vorgänger, Kreisheimatpfleger Dieter Zenglein. Daniel Hinkelmann, Ernst Schworm, Jan Fickert sind weitere Mitglieder, die sich verdient gemacht haben. Über jüngeren Nachwuchs würden wir uns freuen. In diesem Punkt geht es uns nicht anders als anderen Vereinen.

Was ist eigentlich besonders an der Geschichte im Kreis Kusel?

Geschichte hat die Menschen auch hier geprägt. Die Bergbauregion und die Wandermusikanten sind nur zwei Beispiele. Ab und an stellt der Verein interessante Persönlichkeiten aus dem Kreis in den Fokus, wie jetzt den dichtenden Schmied Jacob Drum (1810-1883) aus Ulmet. Das Buch „Amboss und Feder“ haben wir zum Vereinsjubiläum herausgegeben. Es ist ein interessantes Zeitzeugnis des 19. Jahrhunderts. Das Manuskript hatte Hartmut Stepp vor einigen Jahren schon von dem verstorbenen Karl Köhler erhalten – übrigens ein Nachfahre Drums. Außerhalb Ulmets haben ihn wohl die wenigsten gekannt. Dabei hat er ein umfangreiches dichterisches Erbe hinterlassen. Die Gedichte spiegeln nicht nur Privates, sondern werfen auch einen Blick auf die politische Situation in der damaligen Zeit.

Info

Das Buch „Amboss und Feder – Gedichte und Schriften von Jacob Drum, Schmied in Ulmet“ ist für 30 Euro beim Historischen Verein erhältlich.

Zur Person

Thomas Martin Pfaff (53) stammt aus Altenkirchen und wohnt in Dittweiler. Der Bankkaufmann, der in Homburg tätig ist, interessiert sich seit frühester Jugend für Geschichte. Dem Verein trat er 2006 bei. Seit 2017 ist er Vorsitzender der Kreisgruppe des Historischen Vereins.