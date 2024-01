Der Glockenturm ist ein Wahrzeichen von Steinbach am Glan. Er steht am Knotenpunkt mehrerer Straßen und ist von weitem gut sichtbar – obgleich er im Sommer etwas vom Laub der großen historischen Linde verdeckt wird, die ebenfalls ein Wahrzeichen des Ortes ist. Im Winter aber ist die Linde kahl und gibt den Blick frei auf den Steinbacher Glockenturm, der nun Heimat eines kleinen Museums ist. Dieses wird am Sonntag, 21. Januar, eröffnet. Darin zu sehen sind zwei pfalzweit einzigartige Rückkehrer aus Stein, die zuletzt mehr als ein Jahrhundert lang im Historischen Museum in Speyer ihre Heimat hatten.

