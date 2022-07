Zum dritten Male unternehmen Besitzer von Hochrädern und Niederrädern ihre „Historische Radtour“ auf dem Glan-Blies-Weg. Am Samstag, 16. Juli, machen sich voraussichtlich rund 30 Radfahrer auf den Weg von Offenbach-Hundheim nach Meisenheim und zurück. Organisator ist erneut Thomas Rheinheimer. Der 60-Jährige aus Offenbach-Hundheim besitzt seit vier Jahren ein Hochrad und hat schon an einigen Rennen teilgenommen. Bei der „3. Historischen Radtour“ steht nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund, sondern der Genuss am gemütlichen Fahren auf historischen Fahrrädern. Die Teilnehmer kommen aus der Region, dem Rhein-Main-Gebiet, Luxemburg und Belgien. Treffpunkt ist an „Katja´s Café Herzhaft“ um 9.30 Uhr. Eine halbe Stunde später startet das Feld.