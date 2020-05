Auf einem etwa 1,5 Kilometer langen Stück des „Ritter-Gerin-Wegs“ sind ein historisches Schild, zwei Holzpfosten mit Rittersymbol und ein gelbes Abstandsrohr der „Ferngas“ beschädigt worden. Das wurde der Polizei am vergangenen Samstag gemeldet. Aufgrund der Spurenlage nehmen die Ordnungshüter derzeit an, dass als Verursacher ein Traktor beziehungsweise ein landwirtschaftliches Gefährt in Frage kommen könnte. Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von 1500 Euro entstanden.