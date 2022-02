Klaus Helmig hütet hunderte historische Dokumente. Vor 15 Jahren gründete er sein Archiv Nanzdietschweiler, das dank einer Brieffreundschaft in den 1950er Jahren gut gefüllt ist. Die Briefe verraten unter anderem, wie einst Wäsche gewaschen wurde.

Die Sammelleidenschaft von Klaus Helmig begann vor nunmehr 25 Jahren. So lange schon trage er Fotografien aus Nanzdietschweiler und Umgebung zusammen, sagt er. Das zugehörige Archiv hat er vor etwa 15 Jahren gegründet. Er sammelt, ordnet, bewahrt. Hunderte Fotos, Urkunden und Zeitungsausschnitte befinden sich in seinem Archiv.

Ein besonderer Schatz ist laut Helmig der Brieffreundschaft zweier Dörfer zu verdanken. Zahlreiche Schriftstücke wurden zwischen Dietschweiler, heute Teil von Nanzdietschweiler, und Britzingen im äußersten Südwesten Baden-Württembergs ausgetauscht. Während eines Urlaubs lernten sich zwei Lehrer beider Dörfern kennen, erzählt der Archivar. Sie regten den Briefwechsel zwischen ihren Klassen an, der 1955 begann und ein Jahr anhielt, wie aus den datierten Schriftstücken hervorgeht.

Alltag in Schrift und Bild

Doch nicht nur Briefe wurden ausgetauscht: Die Dietschweilerer Schüler verschickten Fotos von Dorfansichten, der Kartoffelernte oder der Kirchweihe. Vieles, das in den 1950er Jahren beschrieben oder fotografiert wurde, existiere heute gar nicht mehr in dieser Form, sagt Helmig.

Dazu gehörten beispielsweise der Bahnhof und die Mühle. Bauernhöfe und Handwerkerbetriebe seien aus dem Dorf verschwunden. Einen Stuhlmacher gebe es schon lange nicht mehr. Umso wertvoller sei das Archivmaterial, das Leben und Alltag in Bild und Schrift dokumentiere, betont der 66-Jährige. Er wolle der Gemeinde vorschlagen, den Briefwechsel als Buch zu veröffentlichen.

Wäsche waschen im Glan

Was heute hingegen noch besichtigt werden kann, ist die Waschtreppe. Sie befindet sich am Glan nahe der alten Mühle. Radfahrer, die auf dem Glan-Blies-Radweg unterwegs sind, sehen hier mehrere Steinquader am Ufer. Zwischen den Steinblöcken führen Treppenstufen zum Fluss.

Heute sei das kaum vorstellbar, doch bis in die 1950er Jahre habe der sogenannte Wäschbach die Waschmaschine ersetzt. Eine 13-jährige Schülerin beschrieb in einem Brief, wie das ablief: Die Frauen saßen in Gemeinschaft auf den Treppenstufen und weichten die Wäsche im Flusswasser ein. Auf den Steinblöcken wurde die Wäsche mit Seife eingerieben und dann erneut im Wasser geschwenkt. Zeit und Körperkraft wurden benötigt – vor allem, weil dieser Vorgang pro Wäschestück mehrmals wiederholt wurde. Laut Brief war die Waschtreppe aber nicht nur ein Ort der Arbeit: Spielende und badende Kinder haben den Glan an heißen Sommertagen belebt.

Info

Bei Interesse an Archivmaterial ist Klaus Helmig unter der Telefonnummer 06383 6144 erreichbar.