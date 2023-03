Der Männergesangverein (MGV) Kappeln wurde im Jahr 1879 gegründet. „Leider sind aus den Anfangsjahren bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg so gut wie keine Unterlagen erhalten beziehungsweise überliefert“, sagt Bernd Gräf, Erster Schriftführer des Vereins. Einzige Quelle sei eine Festschrift aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, deren Verfasser sich auf mündliche Überlieferungen langjähriger Mitglieder und ehemaliger Sänger berufen habe.

So sind von den ersten Dirigenten des MGV lediglich die Nachnamen Fritze und Eckel bekannt. Die Beiden leiteten den Chor von 1879 bis 1887 und von 1887 und 1914. Dabei habe es sich – wie damals üblich – um die Dorfschullehrer von Kappeln gehandelt. Die Dorfschullehrer seien damals dafür verantwortlich gewesen, den Kindern das Singen beizubringen. Dafür seien zumindest rudimentäre Kenntnisse im Bedienen eines Klaviers oder Harmoniums notwendig gewesen, was die Lehrer auch dafür prädestinierte, einem Männerchor vorzustehen.

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg musste der MGV pausieren. Belegt ist die Neugründung des Vereins nach dem Zweiten Weltkrieg am 11. Januar 1951. Seither hat der MGV sechs Erste Vorsitzende und drei Dirigenten an seiner Spitze gesehen: von 1951 bis 1980 Ludwig Hertel, von 1980 bis 1988 Manfred Ries und seit 1988 Heiner Klein.

CD zur 700-Jahr-Feier

Höhepunkte waren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das 75. Vereinsjubiläum, zu dem 1954 eine Vereinsfahne geweiht wurde, sowie der 100. Geburtstag, der vom 29. Juni bis 1. Juli 1979 in einem Festzelt auf dem Sportplatz gefeiert wurde und bei dem insgesamt 41 Vereine sangen. 1992 wirkten die „Kappeler Buwe“ beim Bundeschorfest in Köln mit, und die 125-Jahr-Feier fand erneut in einem Festzelt auf dem Sportplatz statt (4. bis 6. Juni 2004).

Zur 700-Jahr-Feier der Ortsgemeinde im Jahr 2019 hat der Verein eine CD mit neun Liedern produziert. Uraufgeführt wurde damals das Lied „Kappler Dorf“, dessen Text von Karl-Theodor Grashof stammt, dem Sohn eines ehemaligen Pfarrers von Kappeln. Grashof wuchs in Kappeln auf und bewahrte sich die tiefe Zuneigung zu seinem Geburtsort. Das Lied wurde ebenfalls auf der CD veröffentlicht, von der 300 Exemplare aufgelegt wurden.