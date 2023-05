Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nein, in diesem kleinen Räumchen möchte man nicht sein Dasein fristen. Doch danach wurden die Straffälligen nicht gefragt. Wer was ausgefressen hatte, wurde in die Gefängniszelle gesteckt. Eine ist im ehemaligen Amtsgericht, dem heutigen Bürgerhaus, für Besucher reaktiviert worden.

Im hinteren Winkel des heutigen Bürgerhauses finden sich zwei verschlossene Türen. Keine im üblichen Sinne, es sind echte Zellentüren mit Guckloch und einer Klappe, durch