Der Kuseler Hilfsverein Team Plan B erhält zur Stärkung seiner ehrenamtlichen Integrationsarbeit zwei Minijobs, die vom Land finanziert werden. Den Förderbescheid überreichte Janosch Littig, Staatssekretär im Ministerium für Familien, Frauen, Kultur und Integration, am Montag im Spendendepot des Vereins in der ehemaligen Musikschule im Haselrech. Wie die zweite Vorsitzende Tina Welsch berichtet, läuft die Förderung, die zwei Minijobstellen inklusive Nebenkosten (1070 Euro monatlich) beinhaltet, rückwirkend ab August und ist zunächst bis Jahresende befristet. Danach könne erneut ein Antrag gestellt werden. Den Stein habe der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Kusch ins Rollen gebracht. Die Stellen dienten vor allem zur Förderung der Integrationsarbeit des Vereins. Unter anderem bietet der rund 90 Mitglieder zählende Verein jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr einen Integrationstreff in den Räumen im Haselrech an, die der Kreis zur Verfügung stellt. Die Integrationsarbeit ist dabei nur ein Bereich, in dem sich die Ehrenamtlichen engagieren: Seit März 2022 bietet das Team Plan B Menschen im Kreis Unterstützung an, die Hilfe benötigen – unabhängig von Nationalität, Alter und Religion.