Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von Kusel aus ist am Dienstag der „Freunde helfen! Konvoi“ in Richtung Moldawien gestartet. An Bord befinden sich Hilfsgüter, die zum Teil weiter bis in die Ukraine transportiert werden. Realisiert wurde Hilfstransport von vier Organisationen – mit Unterstützung von Bernd Moser aus Etschberg.

Auf dem ehemaligen Firmengelände von Berndt Baut zwischen Kusel und Bledesbach parkt am Dienstag ein großer Lastwagen vor der Lagerhalle. Auf der Seite des Anhängers prangt der