Seit 2015 hat die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ein Haus in Aschbach angemietet, in dem bis zu sechs Wohnungslose unterkommen können. Es geht um Hilfe in der Not, nicht um kostenlosen Wohnraum.

„Gesetzlich ist die Verwaltung verpflichtet, zu helfen“, erklärt Nadja Stein, die stellvertretende Fachbereichsleiterin für Bürgerdienste, die Regeln für die Obdachlosenunterkunft in Aschbach.

Wohnungslosigkeit droht zum Beispiel nach einer gerichtlichen Zwangsräumung oder der Entlassung aus einer Justizvollzugsanstalt. Dann komme die Nutzung der Einrichtung in Aschbach in Betracht. „Wer in eine Notsituation gekommen ist, schildert seine Situation in der Verwaltung in einem Erstgespräch und erhält dann eine Einweisungsverfügung, den Schlüssel sowie die Hausordnung mit einigen Regeln“, erklärt Stein. Die Tierhaltung sei beispielsweise untersagt, nächtliche Besucher oder die Aufnahme Dritter verboten. Die Einhaltung der Regeln werde vom Außendienst regelmäßig kontrolliert.

Im Schnitt zwei Bewohner

Von Wohnungslosigkeit seien in erster Linie sozial schwache Menschen mit wenig familiärem Zusammenhalt betroffen. Derzeit lebten zwei Personen in dem Haus, und das sei auch in etwa der Durchschnitt der vergangenen eineinhalb Jahre, berichtet Stein. Es habe mal eine Phase der kompletten Ausbuchung gegeben, jedoch sei das die Ausnahme – „aber man steckt nie drin“, und es könne ganz schnell gehen.

Durch Corona wurde noch kein Mehrbedarf festgestellt, jedoch könnten sich mögliche Jobverluste und daraus resultierende Probleme mit der Zeit entwickeln, sodass zu einem späteren Zeitpunkt der Bedarf steige. Im Winter werde die Unterkunft nicht mehr genutzt als im Sommer, berichtet Stein. In der ländlichen Gegend gebe es die Obdachlosigkeit wie in den Großstädten in dem Sinne nicht. Hier würden die Menschen eher aufgegriffen und untergebracht – „das müssen Betroffene aber auch wollen.“

Wieder neu motivieren

Bewohner haben ein Dach über dem Kopf und eine Meldeadresse, die für einige Hilfs- und Unterstützungsleistungen nötig ist, aber es ist „keine Wohlfühloase“ sagt Stein, und das sei auch ganz bewusst so, damit die Nutzer motiviert seien, an ihrer Situation etwas zu ändern.

In dem Haus herrschen einfache Verhältnisse. Es gibt drei Doppelzimmer, Küche sowie ein Bad zur gemeinschaftlichen Nutzung, kein Internet und keinen Fernsehempfang. Findige Nutzer hätten schon Satellitenschüsseln angebracht, die wieder abmontiert worden seien. Der Handyempfang in Aschbach ist eher schlecht. Aschbach sei über den öffentlichen Personennahverkehr erreichbar.

„Nicht länger als ein Jahr“

Die Dauer der Nutzung sei erst einmal auf drei bis sechs Monate ausgelegt, jedoch sei eine Verlängerung möglich. „Länger als ein Jahr sollte es aber nicht dauern, bis die Menschen sich wieder eine eigene Wohnung organisiert haben“, erklärt Stein. Die Kosten für die Obdachlosenunterkunft übernehme in der Regel das Jobcenter, nur die wenigsten Nutzer zahlten aus eigener Tasche. Da die Obdachlosenunterkunft am Verwaltungsstandort Wolfstein organisiert wird, ist Aschbach nah genug, um regelmäßig nach dem Rechten zu sehen. Bislang seien noch keinerlei Beschwerden von Anwohnern eingegangen.

Auch bei höherer Gewalt wie einem Gebäudebrand komme die Nutzung theoretisch in Betracht. Beim Brand in Hinzweiler im Februar kam die Familie jedoch nicht in Aschbach unter. Stattdessen hat die Verwaltung für drei Tage die Unterbringung in einem Hotel organisiert. Die Kosten würden in solchen Fällen von der Wohngebäudeversicherung getragen. Die Verwaltung trete höchstens in Vorleistung.