Die Bürger von Welchweiler und die Straußjugend haben einen Spendenaufruf gestartet, um den Opfern des Brandes vom 7. Dezember zu helfen. Nach dem Feuer hatten der 50-jährige Bewohner des Hauses und sein 22-jähriger Sohn alles verloren.

„Das macht für mich das Leben auf dem Land aus – man kennt sich und hilft sich gegenseitig“, sagt der erste Beigeordnete Michael Emrich. Um den Bewohnern zu helfen, die durch das Feuer alles verloren haben, haben Straußjugend und Bürger aus Welchweiler einen Spendenaufruf gestartet.

Das Feuer in einer ehemaligen Gaststätte war kurz nach 22 Uhr am Montag, 7. Dezember, ausgebrochen, als der 50-jährige Bewohner bei der Arbeit war. Sein 22-jähriger Sohn war zu Hause, konnte sich aber selbst in Freie retten. Die beiden Hunde der Bewohner hatten allerdings weniger Glück. Sie konnten nur noch tot geborgen werden.

Solidarität der Bürger

„Ich besitze nur noch das, was ich am Leib trage“, hatte der 50-Jährige am Dienstagmorgen, noch sichtlich gezeichnet von den Ereignissen der Nacht, der RHEINPFALZ berichtet. „Wir haben dann überlegt, wie man am besten und vor allem schnell helfen kann und haben im Ort Geldspenden gesammelt, damit zumindest die dringendsten Anschaffungen gemacht werden konnten“, sagt Emrich.

Schon bei den Aufräumarbeiten nach dem Brand habe sich die Solidarität der Bürger von Welchweiler gezeigt. „Da haben zum Beispiel einige von der Straußjugend geholfen, den ganzen Schutt in Container zu laden“, berichtet der erste Beigeordnete.

Brandursache weiter unklar

Mittlerweile habe die Familie eine neue Wohnung in der Nachbarschaft gefunden und sei auch bereits mit Kleidungs- und Möbelspenden ausreichend versorgt worden. „Aber natürlich fehlt noch einiges. Und bevor wir weitere Sachspenden sammeln und dann vielleicht manche Dinge doppelt und dreifach da sind, haben wir uns dazu entschlossen, Geldspenden zu sammeln, damit sich die Familie die Dinge selbst kaufen kann, die noch fehlen“, erklärt Emrich.

Wodurch der Brand genau ausgelöst wurde, ist nach wie vor unklar. Das Polizeipräsidium Westpfalz konnte auf Anfrage lediglich mitteilen, dass „nach der vorläufigen Aussage des Brandsachverständigen eine vorsätzliche Tat ausgeschlossen werden“ könne. Auch die Fragen, inwieweit das Gebäude noch bewohnbar oder wie hoch der entstandene Schaden ist, könne man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beantworten.

Info

Wer spenden möchte, kann sich an Michael Emrich, Telefon 0171 6285437, Barbara Göres, Telefon 06387 8485, oder Katharina Klein, Telefon 017620698854, wenden oder direkt via Paypal an spendenaufruf.welchweiler@gmail.com spenden.