Gerade allein lebende Senioren machen sich oft Sorgen, wie sie im Notfall schnell medizinische Hilfe holen können. Digitalbotschafter Peter Fritz hat einige gute Tipps parat.

Peter Fritz kennt die Sorgen vieler älterer Menschen. Als Digitalbotschafter – kurz Dibo – erklärt er in offenen Treffs in Altenglan und Körborn nicht nur Smartphones und Apps, sondern vor allem eines: wie Technik im Alltag Sicherheit geben kann. Denn die meisten Senioren möchten möglichst lange selbstständig zuhause leben. Gleichzeitig wächst oft die Angst vor dem Ernstfall. Was passiert bei einem Sturz? Wer hilft, wenn niemand erreichbar ist?

„Viele denken beim Notrufsystem zuerst an den großen roten Knopf aus alten Fernsehfilmen“, sagt Fritz. „Dabei steckt heute deutlich mehr Technik dahinter.“ Der Klassiker sei nach wie vor der Hausnotruf: Ein kleiner Sender am Handgelenk oder als Halskette genügt, um im Notfall Hilfe zu rufen. Nach dem Knopfdruck meldet sich eine Notrufzentrale direkt über das Gerät. Erst wird nachgefragt, was passiert ist – dann werden Angehörige, Nachbarn oder Rettungskräfte informiert. „Das klingt simpel, und genau das ist die Stärke“, erklärt Fritz. Seine Mutter nenne das System: „Mein technischer Aufpasser!“ Denn im Notfall müsse sie keine Passwörter suchen oder komplizierte Menüs bedienen. Gerade wenn Schmerzen oder Panik dazukämen, zähle jede Sekunde. Ein Knopf sei manchmal eben besser als 20 Apps, der Hausnotruf gebe Sicherheit – nicht nur den Senioren selbst, sondern auch deren Kindern und Angehörigen.

Wenn das Gerät den Sturz bemerkt

Moderne Systeme können allerdings inzwischen noch deutlich mehr. Einige erkennen automatisch Stürze oder ungewöhnliche Bewegungen. Reagiert die betroffene Person nicht mehr, wird selbstständig Hilfe gerufen. Angehörige erhalten zusätzlich Hinweise aufs Handy, etwa wenn ein Unfall erkannt wurde oder der Akku des Geräts fast leer ist. Die Senioren tragen die Verantwortung also nicht allein. Vor allem Menschen, die alleine wohnen, gewönnen dadurch ein Stück Sicherheit zurück. „Früher hatten viele Angst, stundenlang unbemerkt am Boden zu liegen. Heute kann Technik genau in solchen Situationen helfen“, sagt Fritz. Früher trug Oma eine Armbanduhr, heute trägt sie einen Alarmknopf mit Mobilfunk-Anbindung. Gleichwohl räumt er ein, dass die Technik nicht ganz fehlerfrei sei. „Manchmal hält das System auch einen kräftigen Huster schon für einen Sturz“, sagt Fritz lachend. „Aber lieber einmal zu viel Alarm auslösen als einmal zu wenig.“

Auch Smartphones übernehmen inzwischen die Rolle kleiner Lebensretter. Viele Geräte besitzen SOS-Funktionen, mit denen sich per Tastendruck Notrufe absetzen oder Angehörige informieren lassen. Über GPS kann sogar der Standort übermittelt werden – besonders wichtig, wenn unterwegs etwas passiert. Praktisch seien außerdem die Notfallinformationen im Handy. Dort lassen sich Medikamente, Krankheiten oder wichtige Telefonnummern hinterlegen. Rettungskräfte können diese Daten im Ernstfall abrufen, selbst wenn das Handy gesperrt ist. Und dann ist da noch die Smartwatch: Manche Modelle erkennen Unfälle automatisch, erinnern an Medikamente und senden Standorte an Angehörige. Trotzdem warnt Fritz davor, jedem Techniktrend sofort hinterherzulaufen. Nicht jedes Gerät passe zu jedem Menschen. Für manche sei ein einfacher Hausnotruf ideal, andere kämen mit Smartphone oder Uhr bestens zurecht. Entscheidend sei vor allem, dass die Technik verständlich bleibt.

Soziale Kontakte bleiben trotz Technik unverzichtbar

Denn eines betont Fritz immer wieder: Technik ersetzt keine Menschen. „Der beste Notrufknopf hilft wenig, wenn niemand mehr vorbeikommt oder anruft.“ Familie, Nachbarn und soziale Kontakte blieben unverzichtbar. Moderne Systeme könnten aber Angehörige entlasten und Senioren ein beruhigendes Gefühl geben. In seinen Treffs erlebe er oft, dass ältere Menschen zunächst Hemmungen hätten, berichtet Fritz. Viele fürchteten, etwas falsch zu machen oder versehentlich Alarm auszulösen. Doch genau dafür gebe es die Digitalbotschafter. „Niemand muss Computerexperte sein. Oft reicht schon ein einziger Knopf.“ Und manchmal seien Senioren sogar die vernünftigeren Techniknutzer: „Die Jungen laufen ständig mit drei Prozent Akku herum. Unsere Senioren haben ihr Handy meistens besser geladen als ihre Enkel.“

Der wichtigste Rat von Dibo Fritz lautet deshalb: frühzeitig informieren und verschiedene Systeme ausprobieren – und zwar bevor der Notfall eintritt. Denn Sicherheit beginne nicht erst dann, wenn etwas passiert sei. Oder, wie Peter Fritz es formuliert: „Lieber einmal zu oft den Alarm ausgelöst als darauf zu warten, dass der Hund den Rettungsdienst informiert“.

Termine

1. Juni, 14.30 Uhr, Offener Treff im Wirtschaftsraum der Realschule Plus in Altenglan, zusammen mit der Abteilung Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Westpfalz

15. Juni 2026, 16.30 Uhr, Offener Treff im Dorfgemeinschaftshaus in Körborn.

Die Serie

Peter Fritz ist einer der rheinland-pfälzischen Digitalbotschafter im Landkreis Kusel. Eine Übersicht ist im Internet zu finden: digital-botschafter.silver-tipps.de. Fritz bietet offene Treffs in Altenglan und Körborn an. In einer neuen monatlichen Serie berichtet Fritz von seinen Erlebnissen in den Gruppen, seinen Internetrecherchen und Themenschwerpunkten für Seniorinnen und Senioren. Autorin der Serie „Aus dem Leben von Dibo Fritz“ ist Anita Fritz, die Ehefrau des Digitalbotschafters.

