Harmlose Streiche wie mit Toilettenpapier umwickelte Briefkästen sind an Hexennacht erlaubt. Doch was Unbekannte sich dieses Jahr auf dem Schulhof der Breitenbacher Grundschule geleistet haben, grenzt an Vandalismus, ärgert sich Rektor Bernhard Kullmann.

Seit fast 31 Jahren hängt der bunte Schriftzug an der Fassade der Breitenbacher Grundschule. Doch als Bernhard Kullmann nach dem Wochenende zu seiner Arbeitsstätte zurückkehrte, war der Ärger