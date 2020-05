Unbekannte sind ins Sportheim des SV Sand eingedrungen und haben dort verschiedene Werkzeuge wie etwa Hand- und Deckenschleifer entwendet. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, waren die Täter bereits in der Hexennacht auf den 1. Mai in das Vereinsheim eingedrungen, indem sie das Eisengitter vor einem der Fenster entfernten.

Fahndung nach weißem Kastenwagen

Die Polizei fahndet nun nach einem weißen Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen, der die Schönenberg-Kübelberger Bruchstraße in den späten Abendstunden des 30. April „mehrfach auffällig befahren“ haben soll. Die Bruchstraße führt zu einem Feldwirtschaftsweg, über den man zum Sportgelände des SV Sand gelangt. Hinweise nehmen die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, 06373 822-111 oder pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiinspektion Kusel, 06381 919-0 oder pikusel@polizei.rlp.de, entgegen.