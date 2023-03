Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Häuser in der Kettelerstraße in Brücken ähneln sich. Das kommt nicht von ungefähr. In den 1950er Jahren konnten hier mit Unterstützung des Siedlungswerks des Bistums Speyer junge Familien günstig ein Eigenheim bauen. Das ist rund 70 Jahre her und für die Anwohner ein Grund, ein Straßenfest zu feiern.

Werner und Ursula Huber sowie Gabriele Huber sitzen gemeinsam mit Andreas und Rosemarie Bauer am Tisch. Sie alle nennen sich scherzhaft „Kettelianer“. Andreas Bauer,