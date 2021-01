Der SPD-Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog wirft Christian Baldauf, dem CDU-Spitzenkadidaten bei der Landtagswahl, vor, im Wahlkampf mit unwahren Fakten zur Mobilversorgung in der Region zu argumentieren.

Anlass ist eine Aussage von Baldauf beim digitalen Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Kusel am Dienstagabend. Per Live-Schalte aus Mainz hatte Baldauf sinngemäß gesagt, die jordanische Wüste habe weniger Funklöcher als Rheinland-Pfalz und dies liege in der Verantwortung der Landesregierung. „Eine Aussage, die fachlich nicht zu belegen und politisch schlicht falsch ist“, erklärte Herzog in einer Stellungnahme.

Die flapsigen Bemerkungen, dass die Mobilfunkversorgung in den Bergen Albaniens, im tiefsten indonesischen Dschungel oder aber in irgendeiner Wüste besser wäre als in Deutschland seien in Wahlkampfzeiten sehr beliebt. „Allerdings habe ich noch niemand getroffen, der dort weit abseits der Touristengegenden mit dem Handy unterwegs war“, sagt der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Kaiserslautern-Kusel-Donnersberg. Reiseführer für Jordanien würden für die Wüste ein Satellitentelefon empfehlen.

95 Prozent der Fläche versorgt

Deutschland habe sicherlich Nachholbedarf bei der Mobilfunk-Infrastruktur. Seit Jahren werde aber von den Netzbetreibern massiv aufgerüstet und ausgebaut. Rheinland-Pfalz gehöre zu den Ländern, die ihren Rückstand mit am Schnellsten aufholten. Alleine in der Zeit von Anfang 2019 bis Juni 2020 seien über 1500 neue 4G/LTE-Standorte entstanden. Laut Studien seien 99 Prozent der Haushalte und 95 Prozent der Fläche versorgt. Einen wesentlichen Anteil daran habe der Runde Tisch des Landes mit den Telekommunikationsunternehmen.

Politisch falsch liege der Landespolitiker Baldauf auch mit der Schuldzuweisung an die Landesregierung. Laut Verfassung sei der Bund für den Aufbau der flächendeckenden Telekommunikation zuständig.