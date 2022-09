Unbekannte haben am Piratenspielplatz in der Schulstraße die Figur des Herzdriggermännchens an der Holzbank abgesägt und gestohlen. Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe ist fassungslos: „Wer macht sowas? Die von Erwin Kleinschek mit viel Liebe zum Detail hergestellte Figur wurde abgesägt und gestohlen.“ Der Spielplatz sei von Freiwilligen angelegt worden. Leider würden immer wieder einige Individuen meinen, man könne sich dort nach Herzenslust bedienen. Im Vorjahr sei ein Sonnensegel gestohlen worden. Die Ortsgemeinde hat eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.